Gli oligarchi sono, per definizione, «pochi». Gestiscono il potere in forma chiusa, inaccessibile, mettendo davanti a tutto i propri interessi. Erano oligarchi, nei tempi antichi, i “Trenta tiranni” di Atene; sono stati oligarchi, negli anni più vicini a noi, i componenti dei vari politbjuro degli Stati socialisti.

Oggi, il termine oligarchi richiama subito alla mente gli scherani di Vladimir Putin, boiardi di Stato che detengono le leve del potere economico russo per grazia ricevuta. I loro nomi sono, perlopiù, sconosciuti. Tranne qualcuno, che ha unito la passione per i soldi a quella del calcio. Ma la loro forza è trainante. E non a caso, il giorno in cui è partito l’ordine di invasione dell’Ucraina, sono stati convocati in uno dei grandi saloni del Cremlino (quello dedicato a Caterina II)...