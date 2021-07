Le autorità di Mosca si asterranno da ulteriori restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, per ora, poiché la situazione epidemiologica si sta gradualmente stabilizzando. Lo ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin.

«Per ora possiamo astenerci dall’imposizione di ulteriori restrizioni e persino riprendere il funzionamento di alcune strutture all’aperto in città», ha detto Sobyanin sul suo blog.

La vaccinazione per il Covid-19 è iniziata a Mosca all’inizio di dicembre 2020. È possibile vaccinarsi in 119 punti di vaccinazione nei policlinici di Mosca e in 118 istituzioni sanitarie private.