(AGGIORNAMENTO 09.34)

«La delegazione russa è pronta a negoziare con l’Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo». Lo ha affermato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato da Interfax, in attesa dell’inizio dei colloqui tra Mosca e Kyiv a Gomel, previsto a mezzogiorno ora locale. La Russia è interessata a raggiungere un accordo che sia nell’interesse di entrambe le parti nei colloqui con l’Ucraina, ha aggiunto Medinsky.

(AGGIORNAMENTO 09.13)

Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che «tutti i servizi sono fuori uso» e resteranno «disattivati finché le forze russe non lasceranno il territorio della Bielorussia».

(AGGIORNAMENTO 08.53)

Il ministero della difesa britannico ha riportato di falle logistiche e strenua resistenza da parte ucraina che starebbero bloccando l’avanzata russa su Kiev. L’intelligence britannica sembra corroborare un recente rapporto dell’esercito ucraino secondo cui la Russia ha «rallentato» la sua offensiva. Il ministero ha dichiarato oggi: «Il grosso delle forze di terra di Putin rimane a più di 30 chilometri a nord di Kiev, la loro avanzata è stata rallentata dalle forze ucraine che difendono il campo d’aviazione di Hostomel, un obiettivo chiave russo per il primo giorno del conflitto. Fallimenti logistici e una forte resistenza ucraina continuano a ostacolare l’avanzata russa». Intanto violenti scontri continuano intorno a Chernihiv, città nel nord dell’Ucraina, e nella città nord-orientale di Charkiv, ha riportato il ministero della difesa britannico in un aggiornamento di intelligence pubblicato su Twitter. Entrambe le città rimangono sotto il controllo ucraino.

(AGGIORNAMENTO 07.55)

La Russia ha rallentato il ritmo della propria offensiva. A sostenerlo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, che ha pure confermato che «in violazione del diritto umanitario internazionale, gli invasori russi hanno vergognosamente lanciato un attacco missilistico contro edifici residenziali nelle città di Zhytomyr e Chernihiv». Tuttavia, lo Stato Maggiore ha aggiunto che «tutti i tentativi dei russi di raggiungere i loro obiettivi sono falliti».



(AGGIORNAMENTO 07.49)

All’alba del quinto giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, e in attesa dell’incontro tra le delegazioni ucraina e russa, le sirene d’allarme sono suonate in diverse città del Paese. Lo riferisce la Bbc online. Sirene antiaeree sono state udite anche nella regione di Lugansk e Zhytomyr.



(AGGIORNAMENTO 07.38)

Il rublo crolla con le nuove sanzioni sulla Russia, tra cui l’esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, per l’invasione in Ucraina, cedendo quasi il 30% sul dollaro: sui mercati asiatici la valuta è indicata in calo del 28% at 117.8170 sul biglietto verde nel trading offshore.



(AGGIORNAMENTO 07.24)

Aeroflot, a principale compagnia aerea russa, ha annunciato ieri sera la sospensione di tutti i voli verso l’Europa. La compagnia di bandiera russa ha sospeso i voli per l’Europa dopo che l’Unione Europea ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei russi a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. «Aeroflot sospenderà i voli della rete di rotte europee dal 28 febbraio 2022 fino a nuovo avviso», ha affermato la compagnia sul suo sito web.



(AGGIORNAMENTO 07.19)

La Corea del Sud si unisce alle sanzioni internazionali contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina: il ministero degli Esteri ha comunicato agli Usa il proposito sul blocco dell’export di materiale strategico verso Mosca e sulla esclusione delle banche dal sistema dei pagamenti Swift. È quanto riporta l’agenzia Yonhap.

(AGGIORNAMENTO 06.50)

Nuove immagini satellitari di Maxar mostrano un convoglio militare russo lungo più di 3 miglia che si starebbe dirigendo verso Kyiv. Nel convoglio, rilevato nei pressi di Ivankiv, sono stati identificati camion di carburante e attrezzature logistiche, carri armati, veicoli di fanteria e artiglieria semovente.

(AGGIORNAMENTO 06.30)

Meta Platforms, la società precedentemente nota come Facebook, ha confermato che un gruppo di hacker ha utilizzato Facebook per prendere di mira alcuni personaggi pubblici in Ucraina, inclusi importanti funzionari militari, politici e un giornalista. Meta ha spiegato che nelle ultime 48 ore ha anche rimosso una rete di circa 40 account falsi, gruppi e pagine su Facebook e Instagram che operavano dalla Russia prendendo di mira persone in Ucraina e diffondendo video che ritraggono le truppe ucraine come indebolite, incluso un filmato dove si mostravano soldati ucraini che uscivano da una foresta sventolando una bandiera bianca di resa.

(AGGIORNAMENTO 05.25)

«La Bielorussia è ormai un’estensione della Russia: si sta preparando a inviare soldati in Ucraina a sostegno dell’invasione russa». A riportarlo un funzionario dell’amministrazione statunitense, che in forma anonima ha parlato al Washington Post spiegando che il dispiegamento di militari bielorussi potrebbe iniziare già questa mattina.

(AGGIORNAMENTO 04.45)

Jair Bolsonaro conferma di non voler imporre sanzioni alla Russia. Secondo il presidente brasiliano il Paese dipende dai fertilizzanti russi e un’eventuale azione contro Mosca potrebbe arrecare gravi danni all’agricoltura del Paese. In una conferenza stampa, Bolsonaro ha detto che gli ucraini «si sono affidati a un comico per il destino della loro nazione», riferendosi alla precedente carriera di Zelensky come attore e comico. Inoltre ha spiegato che secondo lui sia «un’esagerazione parlare di massacro del popolo ucraino» e ha difeso la mossa russa di riconoscere come indipendenti le regioni separatiste di Luhansk e Donetsk nell’Ucraina orientale.

(AGGIORNAMENTO 04.36)

Il volo Aeroflot 111 ha violato la chiusura dello spazio aereo canadese per i voli russi. A confermarlo Transport Canada, il quale comunica che il volo «ha violato il divieto posto in vigore oggi sui voli russi che utilizzano lo spazio aereo canadese» e avrebbe avviato le indagini per analizzare la condotta dell’aeromobile e del fornitore indipendente di servizi di navigazione aerea, NAVCAN. «Non esiteremo a prendere le misure appropriate e quanto in nostro potere per prevenire future violazioni», ha affermato Transport Canada.

(AGGIORNAMENTO 04.22)

Google non consentirà più ai media statali russi di pubblicare annunci: «In risposta alla guerra in Ucraina, stiamo sospendendo la monetizzazione di Google dei media finanziati dallo stato russo sulle nostre piattaforme», ha affermato il gigante informatico in un comunicato. «Stiamo monitorando attivamente i nuovi sviluppi e adotteremo ulteriori misure se necessario». L’annuncio segna un altro duro colpo ai media russi in seguito a un’ondata di critiche rivolte alle piattaforme Big Tech la scorsa settimana per aver consentito di continuare la monetizzazione nonostante l’invasione dell’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 03.59)

Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo canale Telegram il servizio statale per le comunicazioni, secondo quanto riferito dalla Ukrainska Pravda. Secondo le stesse fonti un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L’edificio è in fiamme ma ancora non si sa se e quante persone siano rimaste coinvolte.

(AGGIORNAMENTO 03.19)

Dopo qualche ora di «calma», si odono esplosioni a Kiev. Ma anche nella città Chernihiv, dove risuonano le sirene e la popolazione è invitata a restare nei rifugi antiaerei.

(AGGIORNAMENTO 02.34)

Il servizio statale ucraino di comunicazioni speciali riferisce che combattenti sarebbero in viaggio verso l’Ucraina dalla Bielorussia. «I caccia stanno volando verso l’Ucraina», si legge su Telegram. Dichiarazione accompagnata da un video in cui si vedono velivoli nel cielo notturno bielorusso. Non è dato sapere se si tratti di forze russe o bielorusse. Lo riferisce il Guardian. The Kyiv Independent parla addirittura di una «decisione» presa: «Il 28 febbraio, alle 5 ora locale, è previsto il decollo di un aereo Ilyushin Il-76 con a bordo paracadutisti bielorussi da schierare contro l’Ucraina».

(AGGIORNAMENTO 02.01)

Più potere a Lukashenko. In attesa dei colloqui tra russi e ucraini in programma al confine, i bielorussi hanno detto «sì» ieri alle modifiche alla costituzione proposte dal presidente, che rafforzano i suoi poteri. Tra le novità l’immunità a vita per gli ex presidenti e un limite di due mandati presidenziali per i successori di Lukashenko (al potere dal 1994). Scompare l’obbligo per la Bielorussia di rimanere «zona denuclearizzata», sostituito dall’esclusione di ogni «aggressione militare dal territorio» della Bielorussia.

(AGGIORNAMENTO 01.38)

Anonymous ha rivendicato di avere hackerato anche il sito internet del ministero dell’Energia russo e quello governativo principale. Il collettivo di hacker ha dichiarato «guerra» al governo russo.

(AGGIORNAMENTO 01.04)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce su Twitter di avere avuto un colloquio telefonico con Ursula von der Leyen. I temi: «Rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina, assistenza finanziaria e adesione dell’Ucraina all’UE». A Boris Johnson il presidente ucraino ha parlato di «prossime ore cruciali per l’Ucraina».

(AGGIORNAMENTO 00.45)

L’esercito ucraino fa sapere di essere andato a segno in un attacco con droni (di fabbricazione turca) contro le forze russe, vicino alla città di Malyn, 100 chilometri a nord-ovest di Kiev.

(AGGIORNAMENTO 23.34)

Immagini satellitari sulla CNN mostrano una colonna di mezzi russi a circa 60 km da Kiev. Sono state fornite dall’azienda specializzata Maxar che ha identificato carri armati, autobotti per il carburante e unità di artiglieria. La colonna che si snoda sulla strada P-02-02 (che porta alla capitale) si troverebbe nei pressi di Ivankiv e sarebbe lunga quasi 5 chilometri.

(AGGIORNAMENTO 23.15)

«L’Occidente non ha fatto alcuno sforzo per risolvere la situazione in Ucraina tramite il Consiglio di Sicurezza dell’ONU». Lo afferma l’ambasciatore russo all’ONU, Vasily Nebenzya, bollando come» bugie e falsità» le accuse mosse alla Russia su un uso indiscriminato della forza in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 22.59)

La FIFA ha imposto che la nazionale russa giochi le sue partite sotto una bandiera neutrale e con il nome di «Unione calcistica russa», disputando le partite casalinghe fuori dal suo territorio. L’inno e la bandiera russa saranno inoltre entrambi vietati nelle competizioni internazionali e non vengono escluse «ulteriori sanzioni, tra cui una potenziale esclusione dalle competizioni».

(AGGIORNAMENTO 22.15)

Oleksandr Svidlo, sindaco ad interim della città di Berdyansk, sulla costa meridionale dell’Ucraina, ha affermato che le forze russe sono entrate e hanno preso il controllo della città. Berdyansk, che ha una piccola base navale, ha una popolazione di circa 100.000 abitanti. Lo riferisce la CNN, precisando che Svidlo ha postato un messaggio ai residenti della città sulla sua pagina Facebook in cui diceva: «Soldati dell’esercito russo ci hanno informato che tutti gli edifici amministrativi sono sotto il loro controllo».

(AGGIORNAMENTO 22.00)

Almeno 352 civili ucraini, tra cui 14 bambini, sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa. È il nuovo bilancio fornito dal ministero della Salute di Kiev, secondo cui i feriti sono 1.684, tra cui 116 bambini. Intanto, la CNN ha postato video degli intensi combattimenti nel nord-est di Kharkiv in Ucraina. Le immagini mostrano il tentativo da parte di un’unità russa di avanzare verso un importante aeroporto e una fabbrica di armi e anche scontri per le strade della seconda città più importante del paese. Le immagini sembrano indicare che l’assalto russo sia fallito. L’aeroporto con solo una singola pista potrebbe essere un’utile testa di ponte per i russi.

(AGGIORNAMENTO 21.59)

Di fronte alla crisi dell’Ucraina il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso con 11 voti a favore, uno contrario (la Russia), e 3 astenuti (tra cui la Cina) di convocare una rara sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale, mossa avvenuta solo sette volte nella storia, l’ultima delle quali nel 1982. La riunione dell’Assemblea si deve tenere entro le prossime ventiquattr’ore.

(AGGIORNAMENTO 21.39)

Il premier britannico Boris Johnson non si fa alcuna illusione sull’esito dei negoziato per una tregua in Ucraina, in programma domani al confine bielorusso fra una delegazione di Mosca e una di Kiev. Parlando a margine di una sorta di sermone tenuto di fronte ad alcuni fedeli della comunità d’origine ucraina londinese a Mayfair, Johnson è stato tranchant al riguardo: «Non c’è nulla - ha detto riferendosi al presidente russo Vladimir Putin - che io abbia visto nel suo comportamento che mi spinga per ora a pensare che possa essere vagamente sincero».

(AGGIORNAMENTO 21.34)

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha smentito sul proprio canale Telegram che la città sia circondata. Inizialmente il primo cittadino, intervistato dall’Associated Press, aveva detto «tutte le strade sono bloccate, siamo circondati». In serata, però, ha diffuso un messaggio in cui spiega che «gli organi d’informazione russa stanno diffondendo notizie in cui io dico che Kiev sarebbe circondata e che l’evacuazione delle persone sarebbe impossibile». «Non credete alle bugie - ha concluso -. Fidatevi solo delle informazioni che arrivano da fonti ufficiali. Stiamo uniti, l’Ucraina vincerà!». Le dichiarazioni di Klitschko continuano però a essere riportate sul sito dell’agenzia AP, che presenta appunto il colloquio con il sindaco come un’intervista.

(AGGIORNAMENTO 21.29)

Le autorità russe hanno arrestato in tutto 5.794 persone per aver partecipato a manifestazioni di protesta contro la guerra in Ucraina. Lo riferisce il sito OVD-Info, che si occupa di diritti umani. Oggi alle 21 ora svizzera, scrive il sito citato dalla CNN, 2.650 persone erano state arrestate per aver protestato in 51 città, e 1.225 nella sola Mosca.

(AGGIORNAMENTO 21.28)

Il Dipartimento di Stato invita gli americani a considerare di lasciare la Russia. «Un numero crescente di compagnie aeree sta cancellando i voli e molti paesi hanno chiuso il loro spazio aereo alle compagnie russe. I cittadini americani dovrebbero considerare la possibilità di lasciare la Russia immediatamente con le opzioni commerciali ancora disponibili», afferma il Dipartimento di Stato secondo quanto riportato dai media americani.

(AGGIORNAMENTO 21.12)

«È stato congelato circa il 50% delle riserve della banca centrale perché sono le riserve tenute in Paesi nel G7. Puntiamo alla ricchezza dell’élite putiniana». Lo dice l’Alto Rappresentante UE per la Politica estera Josep Borrell in conferenza stampa confermando l’accordo politico dei ministri degli Esteri UE sull’esclusione selettive di alcune banche russe dallo Swift. «Stiamo lavorando sul campo di applicazione» della misura, ha aggiunto.

(AGGIORNAMENTO 21.01)

La compagnia aerea russa Aeroflot ha cancellato i prossimi voli da Mosca verso gli Stati Uniti, secondo quanto riporta l’Interfax. Si tratta di un volo per Los Angeles, inizialmente in programma per domani, uno per Miami e due per New York, in programma martedì. Al momento restano programmati, invece, i voli di mercoledì per Washington, New York e Los Angeles. Aeroflot annuncia invece la sospensione di tutti i voli verso l’Europa.

(AGGIORNAMENTO 20.01)

Il G7 minaccia nuove sanzioni contro la Russia se Mosca proseguirà la sua invasione in Ucraina. È quanto si legge in una nota. «Non riconosceremo alcuna acquisizione militare della Russia in Ucraina» si legge, oltre al fatto che non sarà riconosciuto alcun cambiamento di statuto. «L’Ucraina è una di noi e la vogliamo nell’Unione», ha dichiarato dal canto suo la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, parlando ai microfoni di Euronews.

(AGGIORNAMENTO 19.56)

Il Montenegro ha fatto sapere di aver aderito a tutte le misure restrittive adottate dalla UE contro la Russia. Il ministero degli esteri a Podgorica, riferiscono i media regionali, ha duramente condannato la decisione di Mosca di violare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina con il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donietsk e Lugansk, e con l’atto illegale di aggressione all’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 19.54)

L’UE accelera sul terzo pacchetto di sanzioni e, entro stasera, vuole concludere la procedura scritta e arrivare già alla pubblicazione nella Gazzetta europea in merito all’ultima raffica di misure, in primis lo stop alle transazioni con la banca centrale russa. Saranno subito effettiva, inoltre, la chiusura degli spazi aerei e l’attivazione dell’European Peace Facility così come, già questa notte, entreranno in vigore misure restrittive per un’ulteriore ventina - e una entità - di personalità russe. Fonti europee spiegano che sull’esclusione delle banche russe dal sistema Swift servirà qualche ora in più. Al momento la discussione sul numero di banche da includere e, in particolare, su quali istituti colpire, è ancora in corso. E non è una discussione facile, perché legata a doppio filo con la possibilità di continuare a pagare le forniture di gas con l’attuale sistema di pagamenti o meno. Ci sono poi - si spiega - anche dei tempi tecnici da tener presente. L’ok formale alla misura, insomma, non arriverà prima di domani. L’occasione potrebbe essere il Consiglio dei ministri dell’Energia previsto, in presenza, nel pomeriggio. L’alternativa è intervenire con una nuova procedura scritta. Sarebbe meno usuale ma, ragionano le stesse fonti, l’emergenza lo richiede.

(AGGIORNAMENTO 19.44)

«Faremo ciò che è necessario per sostenere l’Ucraina: armi; divieto agli aerei russi dai nostri cieli, stop agli strumenti tossici di disinformazione del Cremlino, aumento della nostra risposta al regime di Lukashenko. Coloro che fanno la guerra in Europa pagheranno a caro prezzo». Lo scrive, in un tweet, la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola.

(AGGIORNAMENTO 19.34)

Su richiesta degli utenti, Telegram ha deciso di non limitare in parte o del tutto il funzionamento dei canali russi e ucraini, ha affermato il suo fondatore Pavel Durov. «Un gran numero di utenti ci ha chiesto di non prendere in considerazione la possibilità di limitarne il funzionamento, poiché è l’unica fonte di informazioni per loro». Tuttavia - ha avvertito - vi chiedo ancora una volta di ricontrollare e di non prendere alla lettera le informazioni che vengono pubblicate sui canali Telegram in questo periodo difficile». In precedenza Durov aveva affermato che l’app di messaggistica sta diventando sempre più una fonte di informazioni non verificate relative agli sviluppi in Ucraina e, in caso di escalation, va valutata la possibilità di limitare parzialmente o completamente il funzionamento dei canali russi e ucraini.

(AGGIORNAMENTO 19.33)

La direttiva sulla protezione temporanea «è stata ampiamente accolta dagli stati membri». Lo afferma la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa al termine del consiglio straordinario dei ministri dell’Interno UE che ha discusso dell’emergenza rifugiati. «La maggior parte degli ucraini che sono da noi ha il passaporto biometrico, quindi possono rimanere per 90 giorni», ha spiegato la commissaria, avvertendo, tuttavia, che «le cose possono cambiare e quindi dovremmo essere pronti a partire dal giorno 91» soprattutto in vista di un «afflusso di molte più persone». «È tempo di attivare la direttiva» ha scandito Johansson, aggiungendo che la proposta della Commissione verrà discussa al consiglio Affari Interni in programma giovedì prossimo. La direttiva, che finora non è mai stata attivata, fu varata nel 2001, all’indomani delle guerre balcaniche e introduce un sistema di distribuzione su base volontaria per coloro che necessitano di protezione. Si tratta di una procedura eccezionale, volta a fornire protezione immediata e temporanea in caso di afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi sfollati che non possono rientrare. La direttiva può restare in vigore per un anno ed è rinnovabile per al massimo un altro anno. La sua attivazione, proposta dalla Commissione europea o da uno Stato membro, deve poi essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.

(AGGIORNAMENTO 19.26)

Il presidente serbo Aleksandar Vucic non ha scelto Putin al posto dell’Occidente, né si nasconde dietro qualcuno, ma ha scelto il diritto internazionale e i principi, gli interessi serbi e la pace. Lo ha detto oggi la premier Ana Brnabic, rispondendo a quanto sostenuto dall’ex ambasciatore americano a Pristina Philip Kossnet, secondo il quale Vucic si nasconderebbe dietro la Chiesa ortodossa, in una posizione da lui definita di «codardia morale». L’altro ieri il presidente serbo - dopo un lungo silenzio pieno di imbarazzo a causa della sua stretta amicizia con Vladimir Putin e dei forti legami di alleanza tra Belgrado e Mosca - ha definito un grave errore la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, evitando tuttavia di condannare apertamente la Russia per il suo intervento militare, e ribadendo che la Serbia non aderirà alle sanzioni contro Mosca per via dei propri interessi nazionali.

(AGGIORNAMENTO 19.21)

«La Russia è membro del Consiglio di Sicurezza, questo è nella Carta delle Nazioni Unite. Ma il fatto che siedano nel Consiglio non significa che siano protetti dalle critiche, dall’isolamento e dalla condanna». Così l’ambasciatrice americana all’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha commentato la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al segretario generale Antonio Guterres di privare la Russia del suo voto al Consiglio di Sicurezza come punizione per l’invasione dell’Ucraina. «Riterremo Mosca responsabile per aver mancato di rispetto alla Carta ONU. E sono stati isolati in molti modi diversi - ha aggiunto Thomas-Greenfield -. Ad esempio, 80 paesi si sono uniti a noi nel co-sponsorizzare la risoluzione contro l’aggressione all’Ucraina, e più di 50 paesi si sono uniti a noi per denunciare l’azione della Russia».

(AGGIORNAMENTO 19.06)

La Svezia, rompendo una tradizione pluridecennale per la quale non inviava armi a Paesi in guerra, ha annunciato la decisione di spedire 5.000 armi anticarro all’Ucraina. Lo ha reso noto il primo ministro Magdalena Andersson, citata dalla tv SVT. L’Ucraina aveva in precedenza inviato una «lista» alla Svezia con l’equipaggiamento che desiderava, comprese armi anticarro e antiaeree, ricorda la stampa svedese. Altro materiale, ha detto la premier, include 5.000 giubbotti antiproiettile, 5.000 elmetti e oltre 130.000 razioni da campo.

IL PUNTO ALLE 19.00

La guerra infuria in Ucraina, ma una schiarita si profila all’orizzonte: la delegazione di Kiev domani si incontrerà in Bielorussia con quella russa per tentare di aprire una trattativa. Sulle prime, il presidente Volodymyr Zelensky aveva rifiutato il colloquio, ma alla fine ha accettato dopo aver ricevuto anche dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko precise garanzie sulla sicurezza per la delegazione. Nell’attesa, entrambe le fazioni in guerra alzano i toni. Vladimir Putin definisce «illegittime» tutte le sanzioni prese dall’UE contro di lui e attiva l’allerta del sistema difensivo nucleare russo, mentre gli ucraini chiedono ai partner europei di inasprire le misure anti-Mosca e di attivare un embargo immediato su petrolio e gas russi. Putin «fabbrica minacce», afferma la Casa Bianca. L’allerta nucleare è un modo per «mettere pressione» alla delegazione ucraina, commenta il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba che aggiunge: «Se Putin usa le armi contro di noi sarà una catastrofe per il mondo». «Questa guerra è responsabilità di Putin», incalza il segretario della NATO Jens Stoltenberg che critica la «retorica aggressiva». Mentre il Pentagono, che parla di «un’escalation che può rendere le cose molto più pericolose», assicura che gli USA «possono difendersi e difendere gli alleati». Intanto, l’UE si prepara all’arrivo di «milioni di rifugiati». Nell’attesa di capire i nuovi scenari, la NATO rafforza il sostegno militare all’Ucraina. E mentre l’Europa chiude quasi tutti gli spazi aerei alle compagnie russe, scendono in piazza, in difesa della pace, mezzo milione di persone in Germania e in Russia. Qui però i manifestanti vengono arrestati: 4.500 in poche ore.

©CdT.ch - Riproduzione riservata