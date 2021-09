Quasi 7’500 schede sono state invalidate in 14 regioni russe. Lo ha detto la presidente della Commissione elettorale centrale (CEC) Ella Pamfilova in un briefing.

«Secondo le informazioni delle regioni russe, le schede sono state trovate non valide in un certo numero di seggi elettorali in 14 regioni: Adygea, Bashkortostan, Kalmykia, Mordovia, Kamchatka, le regioni di Bryansk, Ivanovo, Kemerovo, Leningrado, Mosca, Samara, Ulyanovsk e Chelyabinsk», ha detto Pamfilova.