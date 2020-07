La società russa P-Pharm sta mandando avanti trattative con l’azienda farmaceutica AstraZeneca per la produzione in Russia del vaccino contro il Covid-19 che sta sviluppando l’università di Oxford e quindi non reggono le accuse che Londra rivolge a Mosca di un attacco hacker per carpire i segreti delle ricerche occidentali sul vaccino: lo ha dichiarato il capo del Fondo di investimenti diretti russi Kirill Dmitriev in un’intervista a Times Radio ripresa dal quotidiano Kommersant.