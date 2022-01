«Mosca ritiri le truppe al confine»

Frattanto, i senatori americani sarebbero vicini all’accordo su nuove sanzioni alla Russia. Stiamo lavorando in buona fede e in modo bipartisan per difendere l’Ucraina e inviare un messaggio a Putin, ha affermato il presidente della commissione affari esteri, il democratico Bob Menendez, parlando di un provvedimento con misure contro le banche e il debito russo.

Se sui contenuti un accordo appare a portata di mano, il nodo resta quello della tempistica. I democratici insistono per far scattare alcune delle misure preventivamente, ovvero prima di una eventuale invasione dell’Ucraina. I repubblicani le vogliono invece come una spada di Damocle pronta a scagliarsi contro la Russia in caso di attacco.