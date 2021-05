«Io non sapevo dei forchettoni. Se avessi saputo non avrei avallato quella scelta. Lavoro negli impianti a fune da ventuno anni e so che quelle sono cose da non fare mai, per nessuna ragione al mondo». Lo ha detto, in un’intervista alla Stampa, l’ingegnere Enrico Perocchio, direttore tecnico della funivia del Mottarone, dopo la scarcerazione.