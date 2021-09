Sarebbe stato lo stesso uomo a spiegarlo ai suoi avvocati in Italia. Perché secondo lui Eitan Biran, a uno degli incontri autorizzati dal giudice tutelare di Pavia, sarebbe apparso «in pessime condizioni mentali e fisiche». Dalla provincia di Pavia dove il bimbo vive affidato alla zia (sorella del papà), il nonno materno avrebbe quindi guidato fino in Svizzera e avrebbe caricato il nipotino su un volo charter decollato da Agno alle 15 e atterrato a Tel Aviv alle 18.30. Da Israele l’uomo - in «guerra» con la famiglia del papà di Eitan per l’affido sin dal tragico incidente - proclama la sua innocenza e per bocca dei legali dice di «non essere un rapitore» perché era in possesso del passaporto israeliano del piccolo (nonostante gli fosse stato imposto di consegnarlo entro il 30 agosto) e perché «nessuno gli ha mai notificato il divieto di espatrio».