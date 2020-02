Un fedele musulmano è stato accoltellato oggi mentre pregava nella Moschea di Regent’s Park, nel centro di Londra, da un altro uomo che è stato poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Lo riferiscono i media locali precisando che la vittima è stata ferita al collo. Non è al momento chiaro se si tratti di un attacco legato a un movente personale, a un qualche raptus o a una pista terroristica.

Scotland Yard ha confermato l’arresto, evitando per ora di rendere nota qualunque ipotesi investigativa e facendo sapere di essere in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del ferito. Un video amatoriale subito diffuso su internet mostra le fasi del fermo del presunto aggressore, un bianco frequentatore lui stesso della moschea, a quanto si vede, ammanettato dagli agenti dopo una breve colluttazione. La moschea di Regent’s Park è la più grande del Regno Unito e può contenere fino a 5000 persone. Al momento dell’accoltellamento vi erano riuniti in preghiera circa 300 fedeli, secondo quanto riporta Sky News.