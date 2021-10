Multa di 185 milioni di dollari per Sandoz

Sandoz, la filiale di generici e biosimilari del gigante farmaceutico Novartis, pagherà 185 milioni di dollari (172 milioni di franchi) per essere stata implicata in un cartello di fissazione dei prezzi con altri due produttori di farmaci statunitensi.

La multa totale ammonta a 447,2 milioni di dollari e sarà pagata da Taro Pharmaceuticals USA con sede a New York, Sandoz, filiale di Novartis impiantata nel New Jersey, e Apotex Corporation installata in Florida, fa sapere oggi il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Taro pagherà 213,2 milioni di dollari e Apotex 49 milioni.

Secondo quanto scrive il Dipartimento di giustizia americano, le tre aziende hanno così messo fine a «violazioni sospette del False Claims Act, derivanti da accordi per fissare i prezzi di vari farmaci generici»; un’intesa che ha portato a un aumento dei prezzi dei farmaci per i programmi sanitari federali e i loro beneficiari. Tra i farmaci in questione ci sono il benazepril HCTZ della Sandoz, usato per trattare la pressione alta, e il clobetasol, un corticosteroide per le condizioni della pelle.

Ogni società ha stipulato un accordo di integrità aziendale di cinque anni, che prevede disposizioni di sorveglianza interna e sulla trasparenza dei prezzi. In precedenza, le tre le imprese avevano stipulato accordi per risolvere le accuse penali, aggiunge il DoJ. Sandoz aveva così pagato una multa di 195 milioni di dollari e «ammesso di aver cospirato con altre quattro aziende di farmaci generici per fissare i prezzi» per alcuni trattamenti. La multa civile e la sanzione penale ammontano in totale a 380 milioni di dollari.

