Sarà legalmente vincolante il divieto di assembramento ripristinato da lunedì prossimo in Inghilterra oltre il limite di sei persone per far fronte al rimbalzo dei contagi da coronavirus. Lo ha detto con toni categorici il premier Boris Johnson nel briefing di Downing Street in cui ha illustrato il provvedimento, confermando che ogni violazione sarà considerata «una violazione della legge» e che la polizia - a differenza del passato - avrà il potere di imporre multe da 100 a 3200 sterline e persino di procedere «all’arresto» in caso di resistenza.

La nuova indicazione, descritta come «regola del 6», prevede che non ci possa riunire in singoli gruppi superiori a sei persone nelle case, all’aperto, nei pub, nei caffè, nei ristoranti, eccetera. Nei locali pubblici, ha precisato Johnson, potrà naturalmente entrare un numero maggiore di persone in totale, purché nel rispetto del distanziamento, ma ogni singola comitiva dovrà essere «al massimo di 6» individui.

Il premier ha ribadito che la norma non vale nei posti di lavoro, nelle scuole, nelle università, per i matrimoni, i funerali, gli eventi sportivi e per palestre e luoghi di preghiera, ma sempre nel rispetto delle distanze.

Ha poi rivolto un appello esplicito ai giovani che stanno tornando nelle università a evitare party affollati o comportamenti incauti, anche per scongiurare il pericolo di poter contagiare poi familiari più anziani e vulnerabili.

E ha insistito con tutti sulle regole base di lavarsi le mani, ma pure di usare obbligatoriamente «la mascherina coprendosi naso e bocca» in tutti i luoghi pubblici.

©CdT.ch - Riproduzione riservata