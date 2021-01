Nuova stretta in Gran Bretagna contro le violazioni del lockdown. Lo ha detto nel briefing di giornata Priti Patel, ministra dell’Interno del governo di Boris Johnson, annunciando dalla prossima settimana multe da 800 sterline a ogni partecipante a «party casalinghi» a cui la polizia verifichi la presenza di 15 persone, con raddoppio della sanzione a ogni recidiva fino a 6400 sterline e di 10.000 per gli organizzatori. Patel ha detto che la maggioranza della popolazione rispetta le regole e sta contribuendo all’avvio di un calo di contagi, ma che esiste «una minoranza che si ostina» a violarle per la quale non ci saranno sconti.