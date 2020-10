«Fonti vicine allo studio hanno detto che il volontario era all’interno del gruppo che non ha ricevuto il vaccino, ma solo il placebo», ha sostenuto Jornal Nacional, il tg della Globo.

Il governo brasiliano ha firmato un accordo con il laboratorio AstraZeneca per testare il vaccino dell’Università di Oxford insieme all’Istituto Fiocruz di Rio de Janeiro e all’Università federale di San Paolo (Unifesp).

Intanto Unifesp ha reso note le generalità del volontario deceduto: si tratta di un medico di 28 anni, Joao Pedro Rodrigues. L’uomo si era laureato nel 2019 e dallo scorso marzo lavorava con pazienti affetti da coronavirus in due ospedali, uno privato e l’altro pubblico, entrambi a Rio de Janeiro, dove faceva anche turni in un ospedale da campo.

In un comunicato, Anvisa precisa che il Comitato internazionale di valutazione della sicurezza, che accompagna i test, «ha suggerito di proseguire lo studio» in corso a Rio de Janeiro, San Paolo e in altri Stati brasiliani.