Questo «è il premio di Anna Politkovskaja, Igor Domnikov, Jurij Shchekochikhin, Nastja Baburova, Stas Markelov, Natasha Estemirova. È il premio di tutti i nostri giornalisti caduti che hanno sacrificato la vita per il loro mestiere». Lo dice in un colloquio sul quotidiano italiano La Repubblica il giornalista Dmitrij Muratov, Nobel per la pace 2021 insieme alla collega filippina Maria Ressa.

In Russia oggi «la situazione è strana». Da un lato, «ci sono testate e giornalisti che vengono dichiarati ‘agenti stranieri’ (marchio che limita la libertà di stampa nella Federazione russa, ndr). Dall’altro, c’è ressa per entrare nelle facoltà di giornalismo o per fare uno stage da noi». Chi vuole diventare giornalista, «secondo me, vuole essere più vicino alla vita quando cambia in meglio».

Il direttore di Novaja Gazeta non sa come il Nobel «potrà influenzare la censura nel Paese», però «lunedì ci siederemo e ragioneremo su come distribuire il premio. Oltre che ai bambini con malattie gravi, ne devolveremo una parte per sostenere i media russi indipendenti». Muratov non sa neppure se il premio migliorerà la sicurezza dei giornalisti in Russia: «chiedetemelo tra un mese». Muratov ha chiesto ai funzionari che si sono congratulati per il premio se ci sia ora il rischio che Novaja Gazeta venga bollata come agente straniero: «Non ho ancora ricevuto risposta. Se mai succederà, dovrete scrivere così: ‘Questo messaggio è stato creato da un agente straniero - un premio Nobel’».

Muratov non ha intenzione di entrare in politica («Faccio il mestiere più bello del mondo») e se ci fosse lui nel comitato per il Nobel voterebbe «per la persona su cui scommettevano i bookmaker. Ma credo che questa persona abbia ancora un futuro davanti. Parlo di Aleksej Navalnyj».

