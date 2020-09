Era stato proprio Macron - a Beirut per la seconda volta in un mese - a sollecitare i leader ad avviare una profonda riforma del sistema politico, proiettandosi in un ruolo di primo piano nella ricostruzione della capitale. Il primo risultato di queste pressioni è stata la nomina di un primo ministro, tre settimane dopo le dimissioni di Hassan Diab a seguito della tragedia di cui la classe politica è considerata responsabile.

Per il diplomatico semi-sconosciuto non sarà un compito facile: poco dopo la nomina, in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv, Adib si è impegnato a formare un team di «esperti» e persone «competenti» in grado di avviare le riforme tanto attese. Ha quindi parlato della «necessità di formare un governo in tempi record e di iniziare ad attuare le riforme partendo da un accordo con il Fondo monetario internazionale», in un Paese in preda al collasso economico.