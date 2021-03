L’insegnante e attivista birmano della National League for Democracy, Zaw Myat Lynn, è stato brutalmente torturato e ucciso dai militari che lo avevano prelevato dalla casa in cui viveva con la moglie. Lo riporta il Guardian dopo aver visionato delle immagini del cadavere dell’attivista che testimoniano i maltrattamenti selvaggi subiti.

Zaw Myat Lynn - che aveva 46 anni, era già nonno e insegnava giapponese all’università - era stato subito in prima linea nelle proteste contro il golpe di febbraio. Sulla sua pagina Facebook aveva spesso condiviso video di militari che picchiavano e sparavano contro manifestanti pacifici e si era sempre espresso liberamente contro la giunta al potere in Birmania, definendo i soldati «terroristi» e «cani».

Nel suo inquietante ultimo post, l’attivista ha trasmesso in diretta streaming una protesta per la democrazia vicino all’università. «Dobbiamo prepararci a proteggere la nostra gente», aveva scritto avvertendo che un numero imprecisato di militari stava arrivando in zona. Alla fine i militari sono riusciti a trovarlo, l’8 marzo, nel compound del college dove viveva con la moglie Phyu Phyu Win e lo hanno portato via a bordo di un camion.