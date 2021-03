Ansia per il destino di un giornalista birmano della BBC «scomparso» dopo essere stato portato via nelle scorse ore da uomini in borghese non identificati. La testata ha espresso da subito «profonda preoccupazione» per la sorte del suo reporter, e con il passare delle ore l’assenza di notizie e indicazioni va facendosi sempre più inquietante. È l’ultimo - in ordine di tempo - risvolto del caos in cui il Myamar si ritrova nuovamente gettato dopo il colpo di Stato del primo febbraio scorso con cui la giunta militare si è ripresa il potere.

Le violenze continuano giorno dopo giorno, senza sosta, così come la conta dei morti è aggiornata a cadenza quotidiana: ad oggi sono 224 le vittime registrate dall’inizio delle proteste anti golpe, secondo quanto ha reso noto l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, un’organizzazione no profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia. Otto nelle scorse ore, in più città, scrive la BBC. Fino a ieri sono state arrestate nel Paese 2.258 persone.

I giornalisti fermati dalla presa del potere da parte dei militari sono invece 40: 16 tra loro rimangono ad oggi in carcere. Mentre la giunta ha revocato la licenza di operare a cinque testate giornalistiche.

«Siamo estremamente preoccupati per il nostro reporter birmano di BBC News, Aung Thura, che è stato portato via da uomini non identificati nella capitale birmana», ha affermato il press team dell’emittente sul suo account Twitter. «La BBC prende con estrema serietà la sicurezza di tutto il suo staff in Myanmar e sta facendo tutto il possibile per ritrovare Aung Thura», si legge ancora. Poi nel testo si fa anche appello alle autorità birmane «ad aiutare a localizzarlo e a confermare che è al sicuro. Aung Thura è un giornalista della BBC accreditato, con un’esperienza di molti anni nella copertura degli eventi a Nay Pyi Taw».

Con Aung Thura è stato portato via anche un altro reporter birmano, scrive ancora la BBC. Si tratta di Than Htike Aung, che lavora per la testata locale ‘Mizzima’, la cui licenza era stata revocata il mese scorso dalla giunta. Gli uomini che hanno prelevato i due giornalisti sono giunti a bordo di un veicolo senza identificazioni intorno a mezzogiorno ora locale, le prime ore del mattino in Europa, hanno chiesto di vedere i due uomini e li hanno portati via. Da allora non se ne hanno notizie.

