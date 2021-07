La giunta militare in Myanmar usa la pandemia di coronavirus come arma contro la popolazione del Paese: è quanto emerge dalle testimonianze di medici e volontari raccolte dalla CNN, mentre il bilancio delle persone uccise dai militari dall’inizio delle proteste anti golpe ha sfiorato ieri quota 930.

Secondo queste testimonianze i militari limitano le vendite di ossigeno al pubblico e rifiutano di curare i malati di COVID negli ospedali dell’esercito. Molti cittadini, quindi, preferiscono curarsi da soli a casa - secondo i medici - e se decidono di andare negli ospedali pubblici vengono spesso respinti a causa della carenza di ossigeno, di medicinali e di letti. Inoltre, non c’è abbastanza personale per curare i pazienti.

Intanto l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), una organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, riporta che i morti accertati dall’inizio delle proteste sono 929.