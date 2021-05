L’Assemblea generale delle Nazioni Unite domani dovrebbe prendere in considerazione un progetto di risoluzione non vincolante che chiede «una sospensione immediata» del trasferimento di armi alla giunta militare birmana: lo ha detto un funzionario delle Nazioni Unite.

A differenza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono vincolanti ma hanno un forte significato politico. Se non sarà possibile ottenere un’approvazione per consenso, l’intera Assemblea Generale - 193 Stati membri - voterà sul provvedimento.