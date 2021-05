Secondo informazioni confermate all’agenzia vaticana Fides dalla Chiesa locale, il prete è stato arrestato il 14 maggio mentre si recava alla città di Myitkyina dove avrebbe dovuto ritirare degli aiuti in denaro per sostenere famiglie povere che sono senza lavoro e che stanno partecipando al movimento di disobbedienza civile contro il colpo di stato militare avvenuto in Myanmar il 1. febbraio scorso.

Secondo persone a lui vicine, il sacerdote in questo tempo ha aiutato numerosi civili, occupandosi di assistere e portare aiuti umanitari per quanti sono scesi in piazza o hanno aderito in qualche modo alla protesta pacifica, «operando in spirito di solidarietà e carità cristiana».