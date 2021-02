Oltre 350 persone tra politici, attivisti e cittadini sono stati arrestati in Myanmar dal giorno del colpo di Stato militare il primo febbraio: lo ha detto oggi a Ginevra la vice Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, Nada al-Nashif.

«Il nostro ufficio sta seguendo più di 350 funzionari politici e statali, attivisti e membri della società civile, inclusi giornalisti, monaci e studenti, che sono stati posti in detenzione», ha detto al-Nashif aprendo una sessione speciale del Consiglio ONU per i diritti umani sulla situazione in Myanmar.