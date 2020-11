Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha dichiarato di aver firmato un accordo «doloroso» per mettere fine ai combattimenti nel Nagorno-Karabakh. In un comunicato diffuso nella notte su Facebook ha scritto: «Ho firmato una dichiarazione con i presidenti di Russia e Azerbaigian sulla fine della guerra nel Nagorno-Karabakh» definendo l’iniziativa «incredibilmente dolorosa per me e per il nostro popolo».