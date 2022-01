L’81.enne speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato su Twitter che intende ricandidarsi alla Camera nelle prossime elezioni di Midterm, per quello che sarà quindi il suo 19. mandato. Pelosi, prima donna in USA ad aver servito come speaker, segnala così che potrebbe continuare a guidare i dem alla Camera, dopo aver detto che si sarebbe dimessa quest’anno anche per un ricambio generazionale.