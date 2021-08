Dopo vent’anni di presenza in Afghanistan le truppe statunitensi insieme ai contingenti NATO abbandonano il Paese, il quale sprofonda nel caos. La missione «Libertà Duratura-Enduring Freedom» – che dopo l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001 doveva portare alla fine del regime dei talebani – secondo l’economista esperta di globalizzazione e terrorismo Loretta Napoleoni è in realtà finita il 15 agosto 2021 in un fallimento catastrofico, in una crisi umanitaria colossale. «Certo, avranno fatto i loro calcoli: non essendoci più la minaccia di attacchi terroristici, gli americani hanno deciso di andarsene», ribadisce l’autrice di saggi sull’argomento tradotti in decine di lingue (guarda il video con l’intervista allegato a quest’articolo). Tuttavia non si spiega come sia possibile che una superpotenza, dopo così tanto tempo e così tanti soldi spesi (oltre 2.000 miliardi di dollari), non sia riuscita a costruire nulla. «Forse la macchina militare americana non è così sofisticata come pensiamo noi. Le moderne tecnologie dovrebbero permettere di controllare un territorio difficile come quello dell’Afghanistan, invece...». Assistiamo anche agli stessi errori politici commessi in Iraq e in Vietnam: «Una volta caduto il regime, gli Stati Uniti hanno messo al potere personaggi che venivano da Washington e non avevano mai combattuto nemmeno un giorno nella loro vita. Gente ‘fuoriuscita’ e rientrata nel cosiddetto circolo magico dei servizi segreti o della politica americana. Così di certo non si vincono le guerre. E continuano a non capirlo!», esclama Napoleoni.

Loading the player... Guarda il video — La situazione in Afghanistan: «Diventerà una nazione isolata, come la Corea del Nord»

I talebani, anni fa, sono riusciti a compiere un salto di qualità che ha permesso loro di avere un consistente flusso di denaro in entrata nelle loro casse. «Tutti dicono che sono stati i cinesi a dar loro i soldi, oppure i russi... Ma in realtà, i talebani, dei soldi non ne hanno bisogno. Ne sono pieni, gliene escono dalle orecchie». Nel sud del Paese, infatti, hanno protetto i coltivatori di oppio dalle politiche di eradicazione del nuovo governo. E se inizialmente questa economia clandestina consisteva nell’esportazione della sostanza stupefacente ricavata dai papaveri, oggi i talebani sono passati direttamente alla sua raffinazione in eroina. «È così che si crea un valore aggiunto enorme. Attorno al 2005, mentre in Iran i laboratori e i tecnici dedicati a questo processo venivano messi fuorilegge, i talebani li invitavano a trasferirsi in Afghanistan». Anche i produttori di oppio, alla fine, ci guadagnano, facendo aumentare l’appoggio e la popolarità dei talebani. Di conseguenza, inizia un’impennata di tossicodipendenza nei Paesi limitrofi – tranne in Cina – e lo smercio fin negli Stati Uniti, attraverso il Pakistan. Con la presa al potere a tutti gli effetti dei talebani, secondo Napoleoni, «potrebbe portare a un aumento significativo della produzione di eroina a livello mondiale. Ma di questo non se ne parla, perché è un argomento tabù».

Quale sarà, quindi, il destino dell’Afghanistan? Per Napoleoni non ci sono dubbi. Continuerà a essere un ‘narcopaese’. Ma non solo: «Uno scenario possibile è quello che lo vede trasformarsi in una nazione simile alla Corea del Nord. Avremo delle potenze, la Cina e la Russia, che difenderanno i talebani e faranno affari con loro. Prevedo l’isolamento da parte dell’Occidente. Perché questi, adesso, sembrano tranquilli. Ma dagli qualche mese. Che poi, le atrocità, le stanno già facendo adesso», dice. «Se entrano nell’influenza della Cina, sotto quell’ombrello non li tocca più nessuno».

Eppure il sottosuolo dell’Afghanistan è ricco di materie prime: rame e altri metalli rari, indispensabili per l’industria tecnologica. Si parla di un valore complessivo di svariati (se non migliaia) miliardi di dollari. Potrebbe essere uno sbocco verso un futuro migliore? Al momento non sembra una strada percorribile. Anche a causa di un’opinione pubblica «anestetizzata. L’ipotesi di accordi commerciali per lo sfruttamento delle risorse celate nelle miniere afgane da parte degli Stati Uniti o dell’Europa non la vedo possibile».

Nel 2021, assistiamo così a una sorta di ripetizione della storia dalla fine del ventesimo secolo. Perché «l’Afghanistan talebano, alla fine, offrirà all’Isis la possibilità di ricostituirsi». Un riavvolgimento del nastro che si svolge proprio sotto gli occhi di un presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che continua a difendere la decisione. «Ho visto un filmato in cui si capisce benissimo che non è lucido. Sotto il profilo mentale, ho come l’impressione che non stia bene», conclude l’esperta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata