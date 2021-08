Due le persone, entrambe originarie di Acireale, arrestate in flagranza di reato: un uomo di 55 anni, che operava come custode del cimitero a titolo di volontario, e un altro di 43. Venti chili di marijuana ‘skunk’ e uno di hashish erano nascosti in un loculo vuoto collocato a circa tre metri di altezza. Altri 20 chili di marijuana erano in possesso del 43.enne; altri 30 chili erano in un deposito. Nascosti addosso ai due arrestati i militari hanno trovato 300 grammi di cocaina.