Una bambina in Tennessee è nata da un embrione congelato 28 anni fa, ed è quindi probabilmente la più ‘vecchia’ mai nata. Molly Everette Gibson, riporta il New York Post, è nata il 26 ottobre, mentre l’embrione era stato congelato nell’ottobre del 1992, appena 18 mesi dopo la nascita della donna che ha portato avanti la gravidanza, Tina.

Entrambi gli embrioni erano conservati nel National Embryo Donation Centre (NEDC) di Knoxville, un centro no profit di ispirazione cristiana che raccoglie gli embrioni donati da genitori biologici che si sono sottoposti a fertilizzazione in vitro ma che poi decidono di non utilizzarli.