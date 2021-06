«La crescente influenza della Cina e le sue politiche internazionali possono presentare sfide sistemiche che dobbiamo affrontare insieme come Alleanza». È un passo delle conclusioni del vertice NATO a Bruxelles che si è appena concluso. Interagiremo con la Cina per difendere gli interessi di sicurezza dell’Alleanza» atlantica, viene aggiunto. Le ambizioni dichiarate della Cina presentano sfide sistemiche all’ordine internazionale basato su regole e alle aree rilevanti per la sicurezza dell’Alleanza. Siamo preoccupati per quelle politiche coercitive che sono in contrasto con i valori fondamentali sanciti dal Trattato di Washington», recita un passo delle conclusioni del vertice NATO. «Chiediamo alla Cina di mantenere i suoi impegni internazionali e di agire responsabilmente nel sistema internazionale, compresi i domini dello spazio, cibernetico e di quello marittimo, in linea con il suo ruolo di grande potenza», aggiunge l’Alleanza.