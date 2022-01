(Aggiornata 16:08) «Nel corso del Consiglio NATO-Russia sono emerse differenze significative tra Mosca e gli alleati della Nato, non facili da superare. Ma proprio per questo è ancora più importante continuare il dialogo». Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio NATO-Russia.

«C’è un rischio reale di un conflitto armato in Europa ma stiamo facendo il possibile per evitarlo e per questo ci siamo seduti al tavolo con la Russia», ha precisato il capo della NATO.