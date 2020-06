Nato il figlio del medico eroe di Wuhan, la vedova: «Ci vedi dal Paradiso?»

Era stato tra i primi a lanciare l’allarme coronavirus in Cina. Oggi è nato il suo secondo figlio in un ospedale di Wuhan, secondo quanto riporta il Guardian.

A fine dicembre Li aveva tentato invano di avvertire i colleghi, di condividere l’allarme che quei casi sospetti gli avevano suscitato, ma le autorità locali per tutta risposta lo invitarono a non insistere. Se gli avessero dato retta, il corso dell’epidemia probabilmente avrebbe preso una direzione diversa invece di portare al blocco totale di oltre 50 milioni di persone e alla paralisi di un intero Paese negli sforzi per frenare un contagio letale, dilagato anche all’estero.

Un mese dopo la disavventura di fine dicembre, Li ripropose la sua storia in un post, scritto questa volta da un letto d’ospedale dove si trovava ormai ricoverato dopo essere stato contagiato. La sua foto con la maschera dell’ossigeno e il tesserino di identità mostrato quasi con fatica è diventata virale sui social in mandarino, perché nel frattempo si è trasformato in un eroe: ha sfidato il potere dell’autorità locale per una «nobile causa» a favore della collettività.