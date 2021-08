Caminando Fronteras, ong specializzata in migrazioni sulla rotta Africa-Isole Canarie, ha denunciato una nuova tragedia del mare: un naufragio con decine di morti e dispersi avvenuto martedì nei pressi della costa di Dakhla, nel Sahara Occidentale.

Secondo la ong, mancano all’appello 42 persone - tra cui 30 donne e 8 minori - mentre alcuni pescatori, come riporta anche il sito di notizie locali Dakhlanews.com, hanno tratto in salvo 10 persone prima che intervenisse la marina marocchina. Dakhlanews riporta che nella ieri sono stati ritrovati su una spiaggia 12 corpi che potrebbero essere di migranti deceduti in questa tragedia.