È morta la bimba di sei mesi che si trovava con gli altri migranti sul gommone naufragato nel Mediterraneo centrale soccorso da Open Arms. «Nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica, è venuta a mancare a causa del naufragio» dice in un tweet la ong spagnola, che aggiunge: «avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un’evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l’ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati».