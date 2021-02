Alexey Navalny, nemico pubblico numero uno del Cremlino, è di nuovo alla sbarra, questa volta nel processo che lo vede accusato di diffamazione ai danni di un 90enne veterano della Seconda Guerra mondiale.

Si tratta dell’ennesimo pretesto, dice lui, per screditarlo agli occhi dei russi. E proprio mentre l’intero Occidente protesta con la Russia per come sta trattando l’oppositore, Mosca, nella persona del granitico ministro degli Esteri Serghei Lavrov, fa la voce grossa, dicendosi pronta a troncare i rapporti con l’Ue in caso di sanzioni.

«Se vuoi la pace, prepara la guerra», ha tuonato Lavrov nel corso di un’intervista a Vladimir Soloviev, ovvero uno dei ‘propagandisti’ del Cremlino più quotati, che Navalny vorrebbe vedere sanzionato da Ue e Usa.

Se l’Europa imporrà restrizioni a «settori chiave dell’economia russa», è il ragionamento di Lavrov, allora Mosca non avrà paura di rispondere e interrompere le relazioni con Bruxelles. Una posizione dura che, poco dopo, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha in qualche modo smorzato, assicurante che le parole del ministro sono state riportate «fuori contesto».

«Noi non lo vogliamo, vogliamo sviluppare le relazioni con l’Unione europea, ma se l’Ue sceglie questa strada, allora sì, saremo pronti a questo», ha precisato Peskov. Il che non sembra cambiare molto il succo del monito di Lavrov.

Berlino ha bollato l’uscita di Lavrov come «sconcertante» mentre il Servizio europeo per l’azione esterna ha sottolineato che non serve un’intervista del ministro degli Esteri per capire come Mosca voglia condurre le relazioni con l’Ue». «Lo abbiamo capito da come ha risposto all’iniziativa di Josep Borrell quando ha cercato d’invertire la tendenza negativa», ha commentato il portavoce Peter Stano. Insomma, la ‘lezione’ impartita dalla Russia a Borrell inizia a produrre le prevedibili conseguenze.

Ora si dovrà attendere la riunione ministeriale esteri Ue il 22 febbraio e poi il summit dei capi di governo per capire come l’Europa vorrà davvero rispondere al Cremlino.

Intanto la Germania non sembra intenzionata a fare concessioni sullo spinoso capitolo Nord Stream 2, il raddoppio del gasdotto che porterà altri 55 miliardi di metri cubi di metano russo sul suolo tedesco. Angela Merkel sul punto è stata chiara con Emmanuel Macron.

Ne va della transizione energetica della Germania e della competitività delle sue aziende. Non a caso, scrive der Spiegel in un’anticipazione, il consorzio Nord Stream 2 vuole riavviare i lavori al gasdotto già «la prossima settimana». L’opera d’altra parte è già pronta al 95% e pare davvero improbabile la scure all’ultimo miglio.

Navalny, dal canto suo, in tribunale si è scagliato nuovamente contro i magistrati liquidando il processo come «roba da nazisti», accusando il nipote del veterano Ignat Artemenko, presente in aula, di «essersi venduto il nonno».

Il processo - che in serata è stato aggiornato al prossimo 16 febbraio - si deve al fatto che il 2 giugno 2020 Navalny ha pubblicato sui social un commento al video dell’emittente RT a sostegno degli emendamenti alla Costituzione della Russia, in cui figurava anche Artyomenko, chiamandolo «un traditore». Così è scattata l’accusa per diffamazione. L’oppositore, ad ogni modo, dovrebbe rischiare al massimo un’ammenda. Ma il condizionale è d’obbligo.

