Il più popolare avversario di Vladimir Putin, Alexei Navalny, lotta tra la vita e la morte. In coma, in un ospedale siberiano. Avvelenato con una sostanza diluita nel tè, secondo il suo entourage.

L’ospedale dove è ricoverato Navalny ©AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Il Cremlino, contro cui l’attivista ha affrontato tante battaglie in nome della democrazia, pagando anche con il carcere, gli ha augurato una «pronta guarigione». Tra le preoccupazioni della comunità internazionale, che teme di dover fare i conti con l’ennesimo caso di un oppositore dello zar vittima di violenza.

Navalny stava rientrando dall’estremo oriente russo dopo una campagna per sostenere i candidati dell’opposizione in vista delle elezioni locali di settembre. Sul volo da Tomsk per Mosca si è sentito male, iniziando a urlare per il dolore, secondo le testimonianze a bordo dell’aereo di linea. Il pilota ha effettuato un atterraggio d’emergenza ad Omsk e Navalny è stato sbarcato e portato in ospedale.

I medici «lottano per salvargli la vita, è in coma e sotto ventilazione, ma comunque stabile», hanno riferito i responsabili della struttura rifiutandosi di fornire altre indicazioni.

Molto più precisa, invece, è stata la sua addetta stampa, Kira Yarmysh: «Alexei ha un avvelenamento tossico» per una sostanza «presumibilmente mescolata nel suo tè». Ed ha aggiunto che secondo i medici «la tossina è stata assorbita più rapidamente a causa del liquido caldo» bevuto da Navalny al bar dell’aeroporto, e non a bordo, dove non ha ingerito nulla, secondo quanto ha riferito il portavoce dalla compagnia.

A Mosca il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha spiegato che le autorità apriranno un’inchiesta se sarà confermato l’avvelenamento. Ma le persone vicine a Navalny sospettano che si stia alzando una coltre di fumo intorno al caso. A partire dal fatto che la moglie ed il medico del blogger hanno dovuto faticare non poco prima di poterlo visitare.

Le cure in Germania

Tanto che si sta facendo pressione per un suo trasferimento all’estero per le cure. In serata Jaka Bizilj, presidente della fondazione tedesca Cinema for Peace, ha fatto sapere di star cercando di far trasferire Navalny all’ospedale Charité di Berlino, dove la direzione è disposta a prenderlo in cura. Un aereo medicalizzato decollerà a mezzanotte dalla Germania verso la Russia, ha indicato aggiungendo di sperare di ottenere il via libera delle varie autorità «nel corso della serata».

Casi di avvelenamento precedenti

Nel 2018 Bizilj aveva già condotto un’operazione simile, facendo trasferire alla Charité l’attivista del gruppo punk russo di protesta Pussy Riot Pjotr Versilov, trattato per sintomi di avvelenamento.

La Yarmysh ha ricordato un episodio analogo, accaduto un anno fa, quando Navalny ebbe una reazione allergica acuta, secondo un medico compatibile con un avvelenamento da sostanza chimica. «Chiaramente la stessa cosa è successa di nuovo», ha sottolineato Yarmysh.

«Non c’è dubbio che sia stato avvelenato per la sua posizione e attività politica», gli ha fatto eco Vyacheslav Gimadi, capo del dipartimento legale della fondazione anti-corruzione di Navalny, vittima di un’altra aggressione nel 2017 con una tintura verde che lo aveva lasciato parzialmente cieco ad un occhio.

La moglie lo cura dopo l’attacco con la vernice

La lotta contro la corruzione

Proprio la lotta alla corruzione aveva dato notorietà a Navalny a partire dal 2008, con le sue inchieste pubblicate sul blog, che via via avevano preso di mira tutte le ramificazioni del potere russo, fino ad arrivare al suo sovrano incontrastato degli ultimi 20 anni, Vladimir Putin.

Contro il leader russo è stato un susseguirsi di campagne in parlamento e di manifestazioni in piazza per chiedere democrazia e libertà d’espressione. Proteste affrontate con il pugno di ferro dalle autorità, con Navalny finito diverse volte in carcere.

L’avvelenamento, un problema anche per il Cremlino

La conferma di un avvelenamento del suo nemico pubblico numero uno costituirebbe comunque un problema per il Cremlino. Se si considera la lunga di scia di oppositori e dissidenti che hanno fatto (o rischiato di fare) una brutta fine nello stesso modo, come le ex spie Alexander Litvinenko e Sergei Skripal, vittime di polonio e gas nervino. A cui si aggiungono gli omicidi del leader liberale Boris Nemtsov e della giornalista Anna Politkovskaya, entrambi strenui avversari di Putin.

Mosca ha sempre respinto con forza le accuse di essere mandante di queste aggressioni, ma certo è che la comunità internazionale attende con impazienza di conoscere la verità su quanto è accaduto a Navalny. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno chiesto immediatamente «chiarezza» alle autorità russe, mentre gli Stati Uniti «stanno esaminando la vicenda», ha detto apertamente Donald Trump.

Nel frattempo, ha assicurato la cancelliera, se sarà richiesto Navalny potrà ricevere «aiuto medico in Francia o Germania» o addirittura «asilo» per sé e la sua famiglia.

