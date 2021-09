Il dissidente russo Alexiei Navalny ha criticato Google e Apple, che su pressione di Mosca hanno rimosso la app per il cosiddetto voto intelligente del politico in carcere.

«Se qualcosa mi ha sorpreso nelle ultime elezioni, non è per niente Putin che falsifica i risultati, ma quanto docilmente l’onnipotente Big Tech si sia trasformato nei suoi assistenti», ha scritto ieri Navalny in un post su internet ripreso da Radio Liberty.

Il voto Intelligente è una strategia promossa da Navalny per identificare di volta in volta i candidati con maggiori probabilità di battere quelli filogovernativi e concentrare i voti su di loro a prescindere dal loro colore politico. Dal 17 al 19 settembre in Russia si è votato per eleggere i deputati della Duma, la camera bassa del Parlamento, e si sono svolte alcune elezioni locali.