Se Alexei Navalny è stato davvero avvelenato con una sostanza del gruppo degli anticolinesterasici ci sono poche probabilità che possa riprendersi del tutto e tornare come prima. A parlare, in un’intervista alla testata russa Current Time, è Vil Mirzayanov, padre del programma di ricerca sovietico del Novichok, i composti al nervino di ultima generazione sviluppati dall’Unione Sovietica (e poi dalla Russia) per ottenere la supremazia nel campo delle armi chimiche.