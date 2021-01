(Aggiornato alle 17.31) «Alexey Navalny è tenuto in completo isolamento in modo da non ricevere notizie e lettere. La comunicazione con lui è difficile. Solo gli avvocati possono visitarlo. E possono parlare con lui solo attraverso il telefono, separati da un vetro». Lo ha detto Lyubov Sobol, alleata di Navalny, nel corso di una conferenza stampa.