Gheorghi Alburov - scrive sempre Meduza - è stato fermato nella stazione ferroviaria Leningradsky di Mosca e portato in commissariato. Quando la polizia si è presentata a casa di Kira Yarmish, la portavoce di Navalny non ha aperto la porta agli agenti, che l’hanno però fermata dopo l’arrivo del suo avvocato. I poliziotti avrebbero poi perquisito l’appartamento. Secondo l’agenzia Tass, Alburov e Yarmish sono stati fermati per incitamento a manifestazioni non autorizzate.