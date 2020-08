(Aggiornato alle 14.44) L’improvvisa malattia dell’oppositore russo Alexei Navalny può essere stata causata da un disordine metabolico. Lo ha detto Alexander Murakhovsky, primario dell’ospedale di Omsk dove il blogger è ricoverato. La moglie Yulia, con una lettera, ha intanto inviato un appello al presidente russo Vladimir Putin chiedendo il permesso di trasportare suo marito in Germania per le cure.

«Oggi abbiamo alcune diagnosi di lavoro. La principale alla quale stiamo arrivando è un disturbo dell’equilibrio dei carboidrati, cioè un disordine metabolico. Può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue», ha detto Murakhovsky in un commento reso pubblico dal servizio stampa del Ministero della Sanità regionale.

Il primario Alexander Murakhovsky. © AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Secondo il medico, la condizione di Navalny è considerata instabile e grave e può peggiorare durante il decollo o l’atterraggio dell’aereo. Il medico ha anche dichiarato che non sono stati rilevati ossibutirrato o barbiturici nel corpo di Navalny, secondo quanto riferisce la Tass. «Per quanto riguarda quello che dicono nei media su un componente chimico individuato (secondo lo staff di Navalny la polizia avrebbe detto che è stata individuata una pericolosa tossina sul suo corpo, ndr) posso dire che non si trattava di materiale biologico ma di materiali provenienti dalla superficie della pelle, dai vestiti, dalle unghie. Abbiamo condotto una serie di test e si tratta della solita sostanza chimica industriale che viene utilizzata, per esempio, nei bicchieri di plastica», ha precisato Murakhovsky. Il primario ha poi detto che gli specialisti medici tedeschi arrivati a Omsk esamineranno le condizioni di Navalny. «Abbiamo invitato gli specialisti tedeschi, che sono arrivati a Omsk su un aereo da terapia intensiva, a controllare le condizioni del paziente e i risultati dei nostri esami».

Il medico personale di Alexei Navalny, intanto, dice di non fidarsi della diagnosi dei sanitari che lo stanno curando. «Ancora una volta, ci prendono per idioti: usano furbe frasi generiche ma non sono in grado di stabilire la causa del suo coma o di offrire una diagnosi», ha scritto su Twitter Anastasia Vasilyeva.

«Un disordine metabolico è una condizione, non una diagnosi. Si tratta di un avvelenamento che ha scatenato un grave disturbo metabolico. Se gli è stato diagnosticato solo un disturbo metabolico, perché non lasciare che Alexei vada a Berlino? Questo perché stanno aspettando tre giorni in modo che il suo sistema elimini il veleno e diventi impossibile rilevare in Europa la presenza di una sostanza tossica nel suo corpo», ha detto Vasilyeva.

La Germania si è messa a disposizione per curare il dissidente russo in coma in uno dei suoi ospedali, il Charitè di Berlino, ma i medici del paziente ritengono che non sia «trasportabile». In conferenza stampa a Berlino, la portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha detto: «Siamo già in contatto con le autorità russe per dare il nostro contributo a una soluzione professionale e trasparente per questa emergenza umanitaria».

Yulia, moglie di Navalny. © EPA/MAXIM KARMAYEV

Intanto la moglie di Navalny, Yulia, ha inviato un appello al presidente russo Vladimir Putin chiedendo il permesso di trasportare suo marito in Germania per le cure. La lettera è stata pubblicata anche sull’account Twitter dello stesso Navalny. Secondo la moglie «si rifiutano di darci Alexey per farlo curare davvero. Noi crediamo che tutto questo serva per far sì che la sostanza che si trova nel corpo di Alexei scompaia. Non è in condizioni molto buone e non possiamo fidarci di questo ospedale: chiediamo che lo dimettano e che lo si possa curare in un ospedale indipendente», ha detto Yulia Navalnaya, secondo quanto riportano i media russi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata