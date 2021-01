Il 29 gennaio dovrebbe tenersi l’udienza sulla commutazione in pena effettiva dei 3 anni e 6 mesi di carcere comminati a Navalny nell’ambito del processo Yves Rocher (pena sinora sospesa in virtù della condizionale).

«L’Unione europea condanna la detenzione del politico dell’opposizione russa Alexei Navalny al suo rientro a Mosca il 17 gennaio e chiede il suo rilascio immediato». Lo dichiara in una nota l’Alto rappresentante Ue a Josep Borrell a nome dell’UE. «La politicizzazione della giustizia è inaccettabile e i diritti dell’onorevole Navalny devono essere rispettati. Chiediamo inoltre alle autorità russe di rilasciare immediatamente tutti quei giornalisti e cittadini che sono stati arrestati al rientro di Navalny», precisa la nota. «Questa detenzione conferma il continuo modello negativo» in base al quale si «limitano gli spazi per l’opposizione, la società civile e le voci indipendenti nella Federazione Russa - continua la nota -. L’Ue seguirà da vicino gli sviluppi in questo campo e continuerà a tenerne conto nel definire la sua politica nei confronti della Russia». Borrell ricorda poi che l’Unione Europea «ha condannato con la massima fermezza il tentativo di assassinio» nei confronti di Navalny, «avvelenato con il Novichok, al quale ha risposto imponendo misure restrittive a sei individui e un’entità». «Insieme ai nostri partner, l’Unione europea continuerà a invitare le autorità russe a indagare con urgenza» su quanto accaduto «in piena trasparenza e senza ulteriori ritardi, e a cooperare pienamente con l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) per garantire un’indagine internazionale imparziale», conclude la nota.