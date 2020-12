«Hanno sfondato la porta» del suo appartamento «e l’hanno portata via per interrogarla», ha scritto l’oppositore russo su Twitter.

Navalny è collassato lo scorso 29 agosto su un aereo in volo da Tomsk a Mosca costringendo i piloti ad un atterraggio di emergenza a Omsk, dove è stato ricoverato per un paio di giorni prima di essere trasferito a Berlino. Le autorità russe dicono di non aver trovato tracce di veleni, ma la presenza di una micidiale neurotossina di origine sovietica, il Novichok, è stata rilevata da laboratori in Germania, Francia e Svezia, nonché dagli esperti dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac).