Lombardia in zona bianca da lunedì, cade il coprifuoco

Italia

L’Italia procede a passo spedito verso un unico colore: in questa fascia si applicano solo le misure anti contagio, come il distanziamento, l’igiene e la mascherina - Abolito il limite massimo per le terrazze esterne di bar e ristoranti, mentre si passa da 4 a 6 persone all’interno dal 21 giugno