I ministri degli Esteri europei valuteranno lunedì nuove sanzioni contro la Russia per le violazioni dei diritti umani che si susseguono nel Paese, su tutte la detenzione dell’oppositore Alexey Navalny. Si apprende da fonti Ue in vista del Consiglio Esteri.

I ministri potrebbero decidere di utilizzare per la prima volta il nuovo regime di sanzioni Ue per i diritti umani. Tuttavia, spiegano le fonti, gli Stati membri sono ancora divisi sull’approccio da utilizzare con Mosca. Paesi come Polonia e Baltici chiedono di imporre misure restrittive da subito, mentre altri, tra cui Germania e Francia, preferiscono evitare soluzioni estreme.