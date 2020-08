Ogni ottimismo è prematuro, ma l’entourage di Alexei Navalny almeno è sollevato per il suo ricovero in Germania, in uno dei policlinici universitari migliori d’Europa, dopo la complicata degenza in Siberia. Per i risultati dei test ci vorranno alcuni giorni, ma le sue condizioni restano stabili, ha fatto sapere chi è vicino all’oppositore russo, vittima di un presunto avvelenamento. E sotto stretta sorveglianza durante il suo viaggio in Siberia (Russia).

«Una fase importante è stata superata», ha spiegato il capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, riferendosi al suo trasferimento a Berlino. Un’operazione per nulla facile e resa possibile solo dopo una petizione della moglie Yulia al presidente russo Vladimir Putin e una pressione esercitata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron.

All’ospedale di Omsk (Siberia), dove Navalny era stato portato dopo essersi sentito male in aereo, i medici inizialmente si erano rifiutati di autorizzare il suo trasferimento, sostenendo che fosse troppo malato. Secondo i sostenitori dell’attivista, sotto la pressione del governo, per nascondere ogni evidenza di un avvelenamento.

Navalny adesso è affidato alle cure dell’ospedale universitario della Charité della capitale tedesca, «dove i sanitari gli stanno facendo un check up completo. Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni, ma le sue condizioni si mantengono stabili», ha spiegato Volkov.

Alcuni giorni, quindi, per chiarire se di avvelenamento si sia trattato: tesi smentita dai responsabili sanitari di Omsk e sostenuta invece dagli attivisti legati a Navalny. A causa della sua attività politica contro il Cremlino, così come era accaduto in passato ad altri avversari di Putin.

Di probabile avvelenamento ha parlato anche un altro dissidente russo, Pyotr Verzilov, curato nello stesso ospedale di Berlino nel 2018: i sintomi di Navalny sembravano «abbastanza simili ai miei», inclusa la sudorazione improvvisa e la perdita di coordinazione, ha spiegato.

La vicenda si è fatta ancora più intricata dopo alcune indiscrezioni arrivate da fonti della polizia russa, citate dal giornale Moskovsky Komsomolets. Navalny, è stato riferito, sarebbe stato sottoposto ad un’estesa sorveglianza durante il suo soggiorno siberiano: controlli all’appartamento, durante una consegna di sushi, raccolta delle ricevute da un negozio e persino durante una nuotata serale fuori città. Per dimostrare che se c’è stato un avvelenamento è successo in aeroporto o in aereo, e non in città. Una fuga di notizie pilotata, secondo il Guardian, come ad evocare un tentativo di intorbidire le acque.

Per la moglie Yulia, la sorveglianza del marito non è per nulla sorprendente, ma è preoccupante il fatto che il regime non si preoccupi di nasconderla: «Eravamo consapevoli del fatto di essere stati seguiti. Succede sempre quando Alexei si reca nelle regioni per un viaggio di lavoro. Ciò che sorprende - ha sottolineato - è il fatto che abbiano deciso di rivelarlo al pubblico in modo così casuale, come se non fosse un grosso problema seguire i normali cittadini e persino guardare gli scontrini del supermercato».

