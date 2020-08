La condizione di Alexei Navalny si è stabilizzata e può essere portato in Germania. Lo riporta la Tass, che cita lo staff medico.

«Le condizioni di Alexei Navalny stanno migliorando», ha dichiarato il primario dell’ospedale di Omsk, Alexander Murakhovsky, citato da Interfax. I medici hanno permesso di trasferire Navalny per il trattamento in Germania sotto la responsabilità della moglie, ha detto il vice primario Anatoly Kalinichenko.

L’oppositore, che è in coma, sarà trasportato entro poche ore. «È un peccato che i medici ci abbiano messo così tanto tempo per prendere questa decisione. L’aereo è in attesa dal mattino, anche i documenti erano pronti alla stessa ora», ha scritto l’addetta stampa di Navalny Kira Yarmysh su Twitter.