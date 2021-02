La notizia, che però i sostenitori dell’oppositore anti-Putin per ora non confermano, l’ha data alle agenzie un membro della commissione che in Russia si occupa delle condizioni dei detenuti. Da alcuni giorni familiari e sostenitori di Navalny, condannato al carcere per aver violato i termini della libertà condizionata per una sentenza del 2014 «fuggendo» in Germania dopo l’avvelenamento da Novichok, affermavano di non avere sue notizie e di temere per la sua vita, anche se spesso le autorità carcerarie russe non forniscono informazioni su trasferimenti e luoghi di detenzione fino a che la destinazione non è raggiunta.