In risposta al caso dell’oppositore russo Alexey Navalny è stato trovato «un accordo politico» a 27 per misure restrittive ed «useremo per la prima volta il quadro per la violazione dei diritti umani. Il lavoro inizia oggi su proposta dell’Alto rappresentante e spero la decisione arriverà in una settimana al massimo» entrando in vigore con «procedura scritta». Così l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, al termine del consiglio Ue.