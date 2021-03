«Come prevedibile, i media sionisti hanno affermato, senza fornire alcuna prova, che la nave, diretta in India dalla Tanzania, è stata colpita dall’Iran». Lo scrive l’agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, dopo che l’israeliano Canale 12 ha attribuito a Teheran un attacco missilistico contro un cargo di proprietà israeliana nel Mar Arabico. Sull’episodio non risultano al momento commenti ufficiali da Teheran. «Circa un mese fa, dopo che una nave sionista è esplosa nel mare di Oman, il ministro israeliano della guerra ha sostenuto che l’Iran fosse coinvolto nell’esplosione, senza fornire alcuna prova e solo con il pretesto che l’esplosione era avvenuta sulla nave di una compagnia sionista in acque territoriali iraniane», aggiunge la Tasnim.