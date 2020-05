Il presunto reggente della famiglia Il Grande di Parghelia, Carmine Il Grande, ed altre sei persone ritenute legate allo stesso clan, tutte condannate a pene inferiori a 10 anni di reclusione in abbreviato, sono tornate in libertà negli ultimi giorni.

La scarcerazione è dovuta al mancato deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado del processo «Costa Pulita» contro il clan Mancuso e le famiglie Accorinti e Il Grande, emessa il 31 luglio 2018 che ha impedito la fissazione del giudizio di appello nonostante in precedenza il magistrato che ha celebrato il procedimento penale avesse sospeso i termini di custodia cautelare. Questo non è bastato per non far scattare la scadenza dei termini.