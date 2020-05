La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto dal reato di associazione mafiosa tre dei dodici imputati della cellula della ‘ndrangheta scoperta in Svizzera, a Frauenfeld, perché il fatto non sussiste. Ne ha dato notizia ieri sera il Telegiornale della RSI.

Secondo i giudici italiani, non c’erano prove che fuori dalla Calabria i due avessero fatto leva sulla violenza e l’intimidazione per imporre il proprio metodo criminale. Secondo alcuni esperti, si tratta di cavilli giuridici. Ma di fatto la sentenza si dimostra un precedente per i processi a venire sulle infiltrazioni all’estero, precisa la RSI.