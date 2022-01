Il trasporto aereo globale rimane fortemente rallentato Omicron. Molti piloti e membri d’equipaggio sono assenti dopo aver contratto il COVID-19 o in quarantena per essere stati a contatto con positivi, costringendo le compagnie che non hanno personale sufficiente per garantire i voli a cancellarli. Sono stati circa 7.500 i voli cancellati dalle compagnie aeree di tutto il mondo durante il fine settimana di Natale.